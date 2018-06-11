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Алина Талай заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

Алина Талай продолжает подниматься на пьедестал этапов "Бриллиантовой лиги". На этот раз в шведском Стокгольме белорусская легкоатлетка стала третьей с результатом 12,55. Лучшая в беге с барьерами на стометровке Бриана Макнил из США. 

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