Алина Талай заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

Алина Талай продолжает подниматься на пьедестал этапов "Бриллиантовой лиги". На этот раз в шведском Стокгольме белорусская легкоатлетка стала третьей с результатом 12,55. Лучшая в беге с барьерами на стометровке Бриана Макнил из США.