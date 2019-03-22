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Алина Загитова - первая фигуристка из России, которая выиграла все возможные титулы

При этом ей только 16 лет. Несколько часов назад в японской Сайтаме Загитова стала первой, серебро досталось Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, бронза - еще одной россиянке Евгении Медведевой. Напомним, ранее белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий не смогли пробиться в произвольную программу в состязании танцевальных пар.

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