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Нигерийский защитник Алию Абубакар пополнил состав "Слуцка"

Чемпион мира среди юношей 2013 года пополнил состав "Слуцка". Защитник сборной Нигерии Алию Абубакар сыграл на победном мировом первенстве 5 матчей. За свою карьеру он выступал в чемпионатах Финляндии, Грузии, Израиля, Туниса.

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