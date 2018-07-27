Нигерийский защитник Алию Абубакар пополнил состав "Слуцка"

Чемпион мира среди юношей 2013 года пополнил состав "Слуцка". Защитник сборной Нигерии Алию Абубакар сыграл на победном мировом первенстве 5 матчей. За свою карьеру он выступал в чемпионатах Финляндии, Грузии, Израиля, Туниса.