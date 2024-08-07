Алжирец Иман Хелиф, проваливший гендерный тест, вышел в финал женского боксерского турнира Олимпиады в Париже

Алжирец Иман Хелиф, который провалил гендерный тест, вышел в финал женского боксерского турнира Олимпийских игр в Париже, пишет РИА Новости.



В полуфинале в весовой категории до 66 килограммов он победил Чанчэм Суваннапхенг изТаиланда.



Предыдущие матчи Хелифа на Играх сопровождались скандалами. Противостоящая ему в 1/8 финала турнира итальянская боксерша Анджела Карини сдалась после 46 секунд боя. При объявлении победителя она отказалась жать Хелифу руку, потом опустилась посреди ринга на колени и заплакала. На следующий день Карини объявила о завершении карьеры.



Фото:AP