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Алжирец Иман Хелиф, проваливший гендерный тест, вышел в финал женского боксерского турнира Олимпиады в Париже

Алжирец Иман Хелиф, проваливший гендерный тест, вышел в финал женского боксерского турнира Олимпиады в Париже

Алжирец Иман Хелиф, который провалил гендерный тест, вышел в финал женского боксерского турнира Олимпийских игр в Париже, пишет РИА Новости.

В полуфинале в весовой категории до 66 килограммов он победил Чанчэм Суваннапхенг изТаиланда.

Предыдущие матчи Хелифа на Играх сопровождались скандалами. Противостоящая ему в 1/8 финала турнира итальянская боксерша Анджела Карини сдалась после 46 секунд боя. При объявлении победителя она отказалась жать Хелифу руку, потом опустилась посреди ринга на колени и заплакала. На следующий день Карини объявила о завершении карьеры.

Фото:AP

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