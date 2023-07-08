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Анастасия Комонова завоевала золото на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Белорусские спортсменки завоевали пять медалей на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Венгрии для атлетов до 15 лет. Так, чемпионкой в весовой категории 66 кг стала Анастасия Комонова.

Также в копилке белорусов - две серебряные и две бронзовые медали. Второе место завоевали Дарья Нагорная и Варвара Алисеенко. А бронза досталась Анастасии Ковальчук и Софии Зуевой. Соревнования в Венгрии завершатся 9 июля.

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