ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Анастасия Мирончик-Иванова стала третьей на шестом этапе турнира World Athletics Indoor Tour

Анастасия Мирончик-Иванова стала третьей на шестом этапе турнира World Athletics Indoor Tour

Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова стала третьей на шестом этапе международного турнира по легкой атлетике World Athletics Indoor Tour. Она показала результат 6,59 м.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все