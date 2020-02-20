Анастасия Мирончик-Иванова стала третьей на шестом этапе турнира World Athletics Indoor Tour

Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова стала третьей на шестом этапе международного турнира по легкой атлетике World Athletics Indoor Tour. Она показала результат 6,59 м.



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