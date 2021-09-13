Анастасия Мирончик-Иванова выиграла золото в прыжках в длину на турнире по легкой атлетике в Инсбруке

Анастасия Мирончик-Иванова выиграла золото в прыжках в длину на международном турнире в Инсбруке. В своей лучшей попытке белоруска улетала на 6 метров 55 сантиметров. Для сравнения, обладательница серебра Джазмин Сойерс прыгнула на 6 метров 31 сантиметр. Еще одна наша спортсменка Ирина Жук стала второй в прыжках с шестом. Ее результат 4 метра 55 сантиметров. Победу здесь праздновала Анжелика Сидорова.