ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Анастасия Мирончик-Иванова выиграла золото в прыжках в длину на турнире по легкой атлетике в Инсбруке

Анастасия Мирончик-Иванова выиграла золото в прыжках в длину на международном турнире в Инсбруке. В своей лучшей попытке белоруска улетала на 6 метров 55 сантиметров. Для сравнения, обладательница серебра Джазмин Сойерс прыгнула на 6 метров 31 сантиметр. Еще одна наша спортсменка Ирина Жук стала второй в прыжках с шестом. Ее результат 4 метра 55 сантиметров. Победу здесь праздновала Анжелика Сидорова.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все