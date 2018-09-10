Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова - триумфаторы чемпионата мира по современному пятиборью, турнир принимает Мехико. В женской эстафете белоруски заработали 1381 балл, опередив в итоговом протоколе немок Аннику Шлеу и Роню Штейнборн на 17 очков; третья позиция у дуэта из Гватемалы.