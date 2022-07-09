Анастасия Прокопенко победила на третьем этапе Кубка Леднева по пятиборью

Анастасия Прокопенко - победитель третьего этапа Кубка Павла Леднева. Белорусско-российские соревнования в эти дни принимает Минск. Перед финальным видом программы наша пятикратная чемпионка мира уступала своей соотечественнице Ирине Просенцовой, на старте лазер-рана 20 секунд составляло ее преимущество, однако Прокопенко соперницу сместила на вторую позицию. Третье место у Гульназ Губайдуллиной из России. Сегодня за медали в личном турнире будут бороться мужчины.