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Анастасия Прокопенко в паре с Ильей Полозковым выиграли эстафету на Кубке Кремля

Перед заключительным видом программы белорусы уступили россиянам во главе с олимпийским чемпионом Рио Александром Лесуном 21 секунду, но благодаря точной стрельбе Ильи Полозкова сумели вырвать в итоге победу. Кубок Кремля считается элитным соревнованием, а выступают там только лучшие спортсмены мира по персональному приглашению. 

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