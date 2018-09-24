Анастасия Прокопенко в паре с Ильей Полозковым выиграли эстафету на Кубке Кремля

Перед заключительным видом программы белорусы уступили россиянам во главе с олимпийским чемпионом Рио Александром Лесуном 21 секунду, но благодаря точной стрельбе Ильи Полозкова сумели вырвать в итоге победу. Кубок Кремля считается элитным соревнованием, а выступают там только лучшие спортсмены мира по персональному приглашению.