Анастасия Прокопенко выиграла золото чемпионата мира по современному пятиборью

Нашей спортсменке пришлось сражаться не только с соперницами, но и со сложными климатическими условиями. Напомним, планетарный форум проходит в Каире. Белоруска стала лучшей по итогам первого вида программы - фехтования, но заняла всего предпоследнее место в плавании, не так удачна была в конном спорте. Успешное выступление в комбинированном беге со стрельбой (которое является коронным видом пятиборья для Прокопенко) позволило белоруске все же опередить своих соперниц. Для титулованной и опытной спортсменки это личное золото - второе, завоеванное на чемпионатах мира. А для белорусской команды уже вторая медаль высшей пробы на текущем турнире. Напомним, в первый день соревнований Ирина Просенцова и Ольга Силкина стали чемпионками мира в эстафете. Мы же продолжаем следить за выступлением наших пятиборцев. Сегодня за медали в мужских индивидуальных соревнованиях поборется наш Илья Полозков.

