Анастасия Прокопенко завоевала золото третьего этапа Кубка Павла Леднева по современному пятиборью

Весь пьедестал за белорусками. В Минске завершился третий этап международного турнира по современному пятиборью "Кубок Павла Леднева". На протяжении пяти дней лучшие атлеты Беларуси и России соревновались в Ратомке.

В заключительный день развернулась жаркая борьба. Белоруска Анастасия Прокопенко в своей коронной дисциплине - лазер-ране - смогла отыграть минутное отставание от лидера и прийти к финишу первой. Второй финишировала Виолетта Гуреева. Бронзовым призером стала еще одна белоруска Ирина Просенцова.

