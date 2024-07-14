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Анастасия Прокопенко завоевала золото третьего этапа Кубка Павла Леднева по современному пятиборью
Весь пьедестал за белорусками. В Минске завершился третий этап международного турнира по современному пятиборью "Кубок Павла Леднева". На протяжении пяти дней лучшие атлеты Беларуси и России соревновались в Ратомке.
В заключительный день развернулась жаркая борьба. Белоруска Анастасия Прокопенко в своей коронной дисциплине - лазер-ране - смогла отыграть минутное отставание от лидера и прийти к финишу первой. Второй финишировала Виолетта Гуреева. Бронзовым призером стала еще одна белоруска Ирина Просенцова.
Ранее сильнейших определяли мужчины. Так, россиянин Кирилл Мануйло стал первым на третьем этапе Кубка Леднева. Лучшим из белорусских парней стал Максим Марук, он показал третий результат.
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