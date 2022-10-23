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"Я бы поставила себе 8 из 10" - Анастасия Салос победила в многоборье на турнире на призы Марины Лобач
В столичном Дворце художественной гимнастики продолжается XIX Международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, сообщаетБелТА.
Во второй день соревнований грации разыграли награды в многоборье. Победительницей среди сениорок стала Анастасия Салос, по сумме четырех видов набравшая 141,400 балла. Серебряная медаль досталась Алине Горносько (141,150), бронза - у Елизаветы Зорькиной (134,950). У юниорок сильнейшей оказалась Дарья Грохотова, которая опередила Алину Речкину и Ангелину Ипатову из Санкт-Петербурга. В категории пре-юниорок лучший результат показала Ника Резник из Иркутска.
В групповых упражнениях не было равных петербургским гимнасткам, второе и третье место заняли представительницы белорусских клубов РЦОП-1 и "Динамо". В командных соревнованиях, где за каждую команду выступали по три гимнастки разных возрастов, победил "Белый лотос" в составе Анны Каменщиковой, Алины Речкиной и Ники Резник.
23 октября на международном турнире на призы Марины Лобач состоятся финалы в отдельных видах.
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