Гимнастка Анастасия Салос стала чемпионкой Беларуси в многоборье

В столичном Дворце гимнастики завершился открытый чемпионат Беларуси по художественной гимнастике, сообщает БелТА.

В соревнованиях сеньорок в многоборье борьба ожидаемо развернулась между лидерами национальной команды Алиной Горносько и Анастасией Салос. В итоге большую сумму баллов набрала Салос (140,7), у Горносько - серебро (137,7). Третий результат показала Дарья Ткачева (135,85).

В финалах отдельных видов ярче проявила себя уже бронзовый призер Олимпиады в Токио: на счету Алины Горносько три золота в упражнениях с обручем, лентой и булавами, Анастасия Салос победила в композиции с мячом.В групповых соревнованиях победы как в многоборье, так и в отдельных видах одержала сборная Беларуси в составе Арины Цицилиной, Карины Ермоленко, Анны Гайдукевич, Анастасии Рыбаковой, Лолиты Мацкевич и Даны Чаевской.

В многоборье у юниорок первое место заняла Алина Речкина, всего на полбалла опередив Дарью Грохотову. Зато в финалах личных упражнений солировала уже Грохотова, выигравшая все четыре золота. В активе Речкиной - три серебра.

Следующим крупным стартом в календаре Белорусской ассоциации гимнастики станет турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, который пройдет во Дворце гимнастики с 21 по 23 октября.