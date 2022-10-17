3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гимнастка Анастасия Салос стала чемпионкой Беларуси в многоборье
В столичном Дворце гимнастики завершился открытый чемпионат Беларуси по художественной гимнастике, сообщает БелТА.
В соревнованиях сеньорок в многоборье борьба ожидаемо развернулась между лидерами национальной команды Алиной Горносько и Анастасией Салос. В итоге большую сумму баллов набрала Салос (140,7), у Горносько - серебро (137,7). Третий результат показала Дарья Ткачева (135,85).
В финалах отдельных видов ярче проявила себя уже бронзовый призер Олимпиады в Токио: на счету Алины Горносько три золота в упражнениях с обручем, лентой и булавами, Анастасия Салос победила в композиции с мячом.В групповых соревнованиях победы как в многоборье, так и в отдельных видах одержала сборная Беларуси в составе Арины Цицилиной, Карины Ермоленко, Анны Гайдукевич, Анастасии Рыбаковой, Лолиты Мацкевич и Даны Чаевской.
В многоборье у юниорок первое место заняла Алина Речкина, всего на полбалла опередив Дарью Грохотову. Зато в финалах личных упражнений солировала уже Грохотова, выигравшая все четыре золота. В активе Речкиной - три серебра.
Следующим крупным стартом в календаре Белорусской ассоциации гимнастики станет турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, который пройдет во Дворце гимнастики с 21 по 23 октября.
Другие спортивные новости:
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов