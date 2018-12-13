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Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем

Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Китае. В полуфинале белоруска показала 11-й результат. Неудачно выступил и Виктор Стаселович, в сводной таблице на полтиннике на спине он - 16-й.

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