Анастасия Шкурдай не смогла пробиться в решающий заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Китае. В полуфинале белоруска показала 11-й результат. Неудачно выступил и Виктор Стаселович, в сводной таблице на полтиннике на спине он - 16-й.