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Анастасия Шкурдай выиграла серебро юниорского чемпионата мира по плаванию

Белоруска показала второй результат на дистанции 50 метров баттерфляем. На аналогичной дистанции среди юниоров в финал с восьмым результатом вышел Александр Щеголев. Медали будут разыграны сегодня. Завершится же планетарный форум 25 августа.

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