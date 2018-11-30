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Анастасия Веремеенко, центровая турецкого "Фенербахче": Я плачу нечасто

Анастасия Веремеенко - яркий представитель баскетбольной династии. Она первая и единственная в белорусском баскетболе, кто заключил персональный рекламный контракт. Настя продолжает успешную карьеру в сборной Беларуси и турецком "Фенербахче".

О своей жизни в Стамбуле, о редких встречах с семьей, об олимпийских надеждах Анастасия рассказала в программе "Женщины и спорт".

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