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Анастасия Веремеенко в пятерке лучших баскетболисток по итогам пятого тура квалификации на чемпионат Европы-2019

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