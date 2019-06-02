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Анастасия Янина и Елена Фурман - чемпионки Европы по академической гребле

В Швейцарии белорускам не было равных в двойке парной. Отметим, в мае белоруска Елена Фурман также успешно выступила на этапе Кубка мира в Пловдиве, где взяла золото.

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