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Анатолий Курилец покидает пост генерального директора хоккейного "Динамо"

Хоккейное "Динамо" в эти минуты проводит очередной матч в КХЛ. "Зубры" пытаются прервать 8-матчевую серию поражений в игре с "Барысом". Завершается первый период, счет 1:0 в пользу хозяев.

Сегодня же было объявлено о расставании с генеральным директором клуба. Анатолий Курилец покидает команду в связи с окончанием контракта. И, скорее всего, это не последние изменения, сообщили сегодня на пресс-конференции в Белоруской федерации хоккея.

Основные акценты пресс-конференции с участием Савилова смотрите вечером в "Панораме".

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