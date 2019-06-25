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Анатолий Яночкин более 20 лет посещает спортивные соревнования в качестве волонтера
На инфоканале у нас любопытный разговор. Есть болельщики, которые смотрят спорт по телевизору, многие ходят на арены, но есть и такие, кто свою жизнь подстраивает под спортивные форумы. У нас в студии побывал человек из последней категории - Анатолий Иванович Яночкин. В Минске он волонтер - работает в команде, которая отвечает за допинг-контроль (видео).
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