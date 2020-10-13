Анатолию Байдачному - 68 лет!

Совсем недавно ему исполнилось 68 лет! Он еще готов вернуться к работе главного тренера, переживает после проигрыша Грузии и при этом уверен, потенциал Георгия Кондратьева не используют на максимум в нынешней сборной Беларуси! Анатолий Байдачный дал эксклюзивное интервью проекту "Спорт-кадр". Более того, экс-главком нацкоманды убежден - коронавирус будет побежден, а футбол будет прежним.



Что Анатолий Байдачный думает о поражении в игре с Грузией и лучшем матче в своей жизни, узнаете, посмотрев программу "Спорт-кадр" сегодня в 18:15 на "Беларусь 5".