Андрей Арямнов выиграл серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике

Еще одна медаль у сборной Беларуси по тяжелой атлетике! На чемпионате мира в Таиланде выступающий в весовой категории 109 килограммов Андрей Арямнов взял серебро. Все шесть попыток олимпийского чемпиона Пекина в упражнениях "рывок" и "толчок" оказались удачными. В сумме у него 426 килограммов. На три меньше, чем у победителя Симона Мартиросяна из Армении.



