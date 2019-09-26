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Андрей Арямнов выиграл серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике

Еще одна медаль у сборной Беларуси по тяжелой атлетике! На чемпионате мира в Таиланде выступающий в весовой категории 109 килограммов Андрей Арямнов взял серебро. Все шесть попыток олимпийского чемпиона Пекина в упражнениях "рывок" и "толчок" оказались удачными. В сумме у него 426 килограммов. На три меньше, чем у победителя Симона Мартиросяна из Армении.

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