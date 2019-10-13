Андрей Климович на неделе стал героем громких заголовков о футболе

Дороги в большой спорт могут оказаться круче любой магистрали. Это хорошо заметно на свежем примере белоруса Андрея Климовича. На неделе он стал героем громких заголовков о футболе. Если раньше вратарь мог сделать совершенно детский, что называется на вратарском сленге, ляп, то этой осенью собственноручно во всех смыслах отправил в отставку известных российских тренеров - Олега Кононова из московского "Спартака" и Дмитрия Хохлова из московского "Динамо".



Прежде всего, вратарю российского "Оренбурга" Андрею Климовичу должно быть обидно за наставника красно-белых, ведь Кононов завершал карьеру и постигал азы тренерского искусства в Беларуси. Уникальность развития карьеры Климовича в том, что уже на четвертом десятке лет он решил кардинально изменить свою футбольную карьеру и отправился на легионерские хлеба. Причем так уверенно провел этот осенний отрезок, что стал одним из самых ярких вратарей российской Премьер-лиги.







Во время международной паузы ровесник и тезка Андрея Климовича наш обозреватель Андрей Козлов встретился с белорусским голкипером "Оренбурга". А также на себе прочувствовал, что значит стать мастером вратарского ремесла. Игорь Шлойдо, генеральный директор футбольного клуба "Минск", вспоминает те два сезона, которые вратарь "Оренбурга" Андрей Климович провел в его команде. По итогам второго из них Климовича признали лучшим вратарем чемпионата и тут же заговорили о нем, как о потенциальном игроке национальной сборной.



Это сейчас он феерит в воротах на прекрасных после чемпионата мира по футболу стадионах в России. Но в Беларуси не играл ни за юношеские сборные, ни за молодежную. А после яркого выступления за "Минск" перешел в тогда очень сильное минское "Динамо". И запомнился вот таким эпизодом - судьба вратаря порой очень непростая. Климовича после такой вратарской трагедии тренерский штаб "Динамо" не поддержал, крепко усадил на скамейку запасных. А сам Андрей как амбициозный человек решился вновь на перемены в карьере - в нем нуждался солигорский "Шахтер".



Ошибки сменялись классными матчами. Но игра Климовича у тренерского штаба "горняков" вопросов не вызывала - он был железно основной. И этим летом ответный домашний матч лигоевропейской квалификации против "Торино", о котором мы рассказывали в "Главном эфире", Климович не только отработал достойно, но и делал шоу для болельщиков. И на самом финише лета Климовича зовут в аутсайдера чемпионата "Оренбург.







Андрей по традиции скромен. Но именно он за месяц выведет команду на восьмое место. А там выше только гранды российского футбола прямо сейчас - "Локомотив", "Ростов", "Краснодар", ЦСКА и "Зенит". Климович не только попадал в хит-парады вратарских сейвов, но и стал черной меткой для тренерского штаба соперников "Оренбурга". Победили "Спартак" - сняли Олега Кононова.Победили "Динамо" - ушел в отставку Дмитрий Хохлов. 20 октября - игра против "Крыльев Советов". Тренерский штаб самарской команды уже беспокоится. Вот подобные мемы стали заполнять интернет.



И вместо постскриптума. Футбол, а порой игра вратаря, могут совершать историю, которая выходит за рамки футбола. Дедушку Валентина Леонова мы узнали после вот этой весенней фотографии - он уроженец оренбургских мест, но болеет также за "Спартак" с 1959 года. Тогда весной "Оренбург" разбил "Спартак". Оба клуба организуют поездку своему болельщику в Москву. И по иронии судьбы "Спартак" снова был бит "Оренбургом". Но разве Валентин Николаевич расстроился этому поражению?

