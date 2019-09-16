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Андрей Костицын помог "зубрам" одержать вторую викторию в чемпионате КХЛ

Бывший игрок "Монреаля" и "Нэшвилла" на последней минуте приносит минскому "Динамо" победу над магнитогорским "Металлургом", 3:2. Андрей Костицын помог "зубрам" одержать вторую викторию в чемпионате КХЛ.

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