ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Андрей Шевченко может возглавить "Милан"

Россонери уступили "Фиорентине", 1:3, и впервые за 81 год проиграли 4 из 6 стартовых матчей. Сейчас команду возглавляет Марко Джанпаоло. Шевченко уже почти вывел сборную Украины в финальную часть Евро.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все