А. Сидоренко: Нарушение элементарной игровой дисциплины привело "Динамо" к поражению

Безобразные индивидуальные действия многих игроков и нарушение элементарной игровой дисциплины привели минское "Динамо" к поражению в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо". Таким мнением поделился главный тренер "зубров" Андрей Сидоренко. Напомним, вчера "Динамо" проиграло нижегородцам 3:6, ведя по ходу матча 3:1. В этом поединке был установлен антирекорд посещаемости. С трибун за игрой наблюдало чуть менее семи с половиной тысяч болельщиков.



Отметим, "Торпедо" одержало победу над "Динамо" в Минске впервые за семь лет. Следующий поединок "зубры" проведут 10 декабря дома против "Витязя".