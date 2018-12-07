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А. Сидоренко: Нарушение элементарной игровой дисциплины привело "Динамо" к поражению
Безобразные индивидуальные действия многих игроков и нарушение элементарной игровой дисциплины привели минское "Динамо" к поражению в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо". Таким мнением поделился главный тренер "зубров" Андрей Сидоренко. Напомним, вчера "Динамо" проиграло нижегородцам 3:6, ведя по ходу матча 3:1. В этом поединке был установлен антирекорд посещаемости. С трибун за игрой наблюдало чуть менее семи с половиной тысяч болельщиков.
Отметим, "Торпедо" одержало победу над "Динамо" в Минске впервые за семь лет. Следующий поединок "зубры" проведут 10 декабря дома против "Витязя".
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