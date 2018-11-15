"Доволен самоотдачей ребят". Сидоренко прокомментировал игру "Динамо" против "Металлурга"

"Доволен самоотдачей ребят. Но есть над чем работать в атаке", - резюмировал Андрей Сидоренко после поражения "Динамо" от магнитогорского "Металлурга". Накануне "зубры" уступили со счетом 0:2 и остались на дне турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. Кроме того, наставник команды отметил, что пока хоккеисты не могут держать темп, который хотелось бы, все три периода. Но есть подвижки в желании и агрессии.