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"Доволен самоотдачей ребят". Сидоренко прокомментировал игру "Динамо" против "Металлурга"

"Доволен самоотдачей ребят. Но есть над чем работать в атаке", - резюмировал Андрей Сидоренко после поражения "Динамо" от магнитогорского "Металлурга". Накануне "зубры" уступили со счетом 0:2 и остались на дне турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. Кроме того, наставник команды отметил, что пока хоккеисты не могут держать темп, который хотелось бы, все три периода. Но есть подвижки в желании и агрессии.

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