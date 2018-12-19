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Андрей Сидоренко: Результат сделали легионеры

"Результат сделали легионеры!", - так Андрей Сидоренко прокомментировал исход динамовского дерби, в котором белорусы, напомним, обыграли латышей - 2:1. Дубль в этой встрече оформил Куинтон Хауден, ассистировали ему Евгений Лисовец и Дэвид Бут. "Зубры" поднимаются на 10 место Запада, 15 очков до зоны плей-офф.

Следующий матч "Динамо" проведет также на "Минск-Арене", завтра, начало в 19:30. В соперниках - последняя команда Запада - словацкий "Слован".

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