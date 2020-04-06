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Андрей Скабелка покидает "Барыс"

Белорусский тренер и казахстанский клуб не смогли договориться о продлении контракта, истекающего 30 апреля. Со Скабелкой"Барыс" дважды выходил во второй раунд плей-офф.

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