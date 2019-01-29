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Андрей Скабейко выиграл чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту

Андрей Скабейко с результатом 2 метра 20 сантиметров выигрывает чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту. Серебро у Павла Селиверстова, бронза досталась Максиму Недосекову. Напомним, национальный страт играет ключевую роль при формировании состава команды на участие в чемпионате Европы в помещениях, который будет проходить с 1 по 3 марта в Глазго.

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