Андрей Скабейко выиграл чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту

Андрей Скабейко с результатом 2 метра 20 сантиметров выигрывает чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту. Серебро у Павла Селиверстова, бронза досталась Максиму Недосекову. Напомним, национальный страт играет ключевую роль при формировании состава команды на участие в чемпионате Европы в помещениях, который будет проходить с 1 по 3 марта в Глазго.