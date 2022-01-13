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Андрей Соловей стал игроком солигорского "Шахтера"
Лучший футболист Беларуси-2021 года Андрей Соловей стал игроком солигорского "Шахтера", сообщает пресс-служба клуба. Форвард подписал контракт с "горняками" сроком на три года. Минувший сезон Соловей провел в составе футбольного клуба "Гомель", с которым занял четвертое место в чемпионате страны. Экс-форвард "рысей" является игроком национальной сборной.
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