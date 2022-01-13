Лучший футболист Беларуси-2021 года Андрей Соловей стал игроком солигорского "Шахтера", сообщает пресс-служба клуба. Форвард подписал контракт с "горняками" сроком на три года. Минувший сезон Соловей провел в составе футбольного клуба "Гомель", с которым занял четвертое место в чемпионате страны. Экс-форвард "рысей" является игроком национальной сборной.