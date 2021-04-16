Андрей Стась готов приехать в сборную Беларуси после завершения розыгрыша Кубка Гагарина, в финал которого форвард накануне пробился вместе с "Авангардом". Омичи в седьмом матче серии были сильнее казанского "Ак Барса" - 4:3. Информацию про Стася сообщил тренер сборной Беларуси Владислав Воробьев, как передает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.