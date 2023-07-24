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Андрей Стась возвращается в столичный хоккейный клуб "Динамо", борисовский БАТЭ порадовал своих поклонников

Минчанин Андрей Стась возвращается в столичный хоккейный клуб "Динамо". Один из лидеров национальной сборной Беларуси подписал контракт с "зубрами" на два сезона.

Параллельно борисовский БАТЭ порадовал своих поклонников. Чем? Ответ в рубрике "Матчбол".

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