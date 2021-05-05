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Андрей Стась заключил контракт с челябинским "Трактором"

Обладатель Кубка Гагарина белорусский нападающий Андрей Стась заключил контракт с челябинским "Трактором", о чем сообщил сайт клуба. Соглашение с экс-нападающим омского "Авангарда" заключено по системе 2+1. Кроме омичей, Стась в КХЛ выступал за минское "Динамо", московский ЦСКА и нижнекамский "Нефтехимик".

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