Андрей Степанов продолжит карьеру в Польше

Нападающий Андрей Степанов подписал контракт до конца сезона с польским клубом "Катовице". Нынешний сезон форвард начинал в "Динамо-Молодечно", где в 19 матчах набрал 9 очков - один гол и 8 ассистов. Напомним, Степанов - четырехкратный чемпион Беларуси, за его плечами более 400 матчей в КХЛ.