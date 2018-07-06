Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич выбыли в 1/16-й финала парного разряда "Уимблдона"

В то же время третья ракетка Уимблдона Гарбин Мугуруса покинула чемпионат уже после второго круга. Испанка уступила Элисон ван Эйтванк - 7:5, 2:6, 1:6. Таким образом, шесть из восьми первых сеяных уже завершили выступление в женском одиночном разряде на третьем турнире Большого шлема в сезоне.