Андрей Василевский и хорват Антонио Санчич выбыли в 1/16-й финала парного разряда "Уимблдона"
Белорусско-хорватский дуэт уступил голландско-шведскому тандему Робин Хасе - Роберт Линдстедт - 6:7, 1:6, 6:7.
В то же время третья ракетка Уимблдона Гарбин Мугуруса покинула чемпионат уже после второго круга. Испанка уступила Элисон ван Эйтванк - 7:5, 2:6, 1:6. Таким образом, шесть из восьми первых сеяных уже завершили выступление в женском одиночном разряде на третьем турнире Большого шлема в сезоне.