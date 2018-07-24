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Андрей Василевский и Раду Албот потерпели поражение на турнире в Гштаде

Андрей Василевский и Раду Албот потерпели поражение в первом круге парного разряда теннисного турнира в Гштаде. Белорус и теннисист из Молдовы проиграли первым сеяным Робину Хасе и Матве Миделкопу 7:5, 4:6, 10:12. 

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