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Андрей Василевский вышел в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Нур-Султане

Движется к финалу и еще один белорус Андрей Василевский, который в тандеме с Йонатаном Эрлихом пробился в полуфинал. Сегодня были обыграны Хауме Муньяр и Марк Полманс 6:1, 6:2.

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