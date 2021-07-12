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Проигрыш национальной сборной не все английские болельщики сумели принять достойно - разочарование обернулось погромами

Впервые Италия побеждала на Евро 53 года назад. Тогда страна обыграла Югославию.

Перед финальным матчем в этом году страсти накалились так, что около сотни болельщиков без билетов попытались прорваться на стадион в Лондоне. Их развернули у самого входа.

Проигрыш национальной сборной не все английские болельщики сумели принять достойно. Разочарование некоторых фанатов перешло в погромы в центре Лондона. Они переворачивали урны и сжигали фаеры.

Несколько станций метро оказались закрыты.

Полиция сообщила, что 19 сотрудников получили ранения при столкновениях с толпами болельщиков в день финала, 49 человек задержаны

Кроме того, правоохранители намерены расследовать проявления расизма в соцсетях по отношению к игрокам сборной Англии, чьи неудачи в серии пенальти не позволили англичанам выиграть турнир.

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