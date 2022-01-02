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Английская премьер-лига - прямая трансляция в эфире "Беларусь 5"
Без Юргена Клоппа - главный тренер "Ливерпуля" не будет руководить командой во время выездного матча с "Челси". Клубная пресс-служба "мерсисайдцев" сообщила, что у немецкого наставника положительный тест на коронавирус - у него есть легкие симптомы болезни. Примечательно, что за несколько часов до этого он дал предматчевую пресс-конференцию. Удастся ли справиться "Ливерпулю" с серьезным оппонентом без Клоппа, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 19:20.
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