Английская премьер-лига - прямая трансляция в эфире "Беларусь 5"

Без Юргена Клоппа - главный тренер "Ливерпуля" не будет руководить командой во время выездного матча с "Челси". Клубная пресс-служба "мерсисайдцев" сообщила, что у немецкого наставника положительный тест на коронавирус - у него есть легкие симптомы болезни. Примечательно, что за несколько часов до этого он дал предматчевую пресс-конференцию. Удастся ли справиться "Ливерпулю" с серьезным оппонентом без Клоппа, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 19:20.