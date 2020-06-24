Английская премьер-лига. "Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм"

В 31-м туре Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" в лондонском дерби побеждает "Вест Хэм" и тем самым продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. "Шпоры" сильней 2:0. Дружина Мауриньо пока на седьмой позиции, до "Челси", который идет четвертым, 6 баллов.



