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Английская премьер-лига. "Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм"
В 31-м туре Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" в лондонском дерби побеждает "Вест Хэм" и тем самым продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. "Шпоры" сильней 2:0. Дружина Мауриньо пока на седьмой позиции, до "Челси", который идет четвертым, 6 баллов.
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