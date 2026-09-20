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Анна Гуськова завоевала серебро и бронзу на летнем Гран-при в Китае

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Анна Гуськова выиграла две медали летнего Гран-при по фристайлу - турнира, который считается своеобразным неформальным Кубком мира.

Два этапа прошли на открытом трамплине в китайском Циньхуандао, где  сборная Беларуси находится на тренировочном сборе.

Накануне Гуськова показала пятый результат, а 20 сентября выиграла серебро в личных соревнованиях и бронзу в общем зачете. Отметим, Анна оба раза выполняла новый для себя прыжок - тройное сальто с тремя пируэтами.

Конкуренцию белорусским лыжным акробатам составили спортсмены из Китая, Канады, США, Швейцарии и России.

Разделы:

СпортЗимние виды спорта

Теги:

Китайфристайл
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