Анна Гуськова завоевала серебро и бронзу на летнем Гран-при в Китае

Анна Гуськова выиграла две медали летнего Гран-при по фристайлу - турнира, который считается своеобразным неформальным Кубком мира.



Два этапа прошли на открытом трамплине в китайском Циньхуандао, где сборная Беларуси находится на тренировочном сборе.

Накануне Гуськова показала пятый результат, а 20 сентября выиграла серебро в личных соревнованиях и бронзу в общем зачете. Отметим, Анна оба раза выполняла новый для себя прыжок - тройное сальто с тремя пируэтами.



Конкуренцию белорусским лыжным акробатам составили спортсмены из Китая, Канады, США, Швейцарии и России.