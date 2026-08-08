Радостные новости из Казахстана! Анна Максимова завоевала золото на Кубке Азии по триатлону.

На стандартной дистанции, а это полтора километра плавания, 40 км гонки на велосипеде и еще 10 км бегового кросса, наша спортсменка показала лучший результат. Белоруска финишировала за 2 часа 5 минут 17 секунд.

Анна Максимова, победительница Кубка Азии по триатлону:

"Выступлением я довольна, хотя по гонке не все сложилось так, как я хотела. Немного отстала на плавательном сегменте, но смогла реализовать себя на вело и догнать лидирующую группу. Дальше на беговой сегмент я уже выходила в лидерах и никому не отдавала эту позицию. Тактически провела гонку и смогла одержать победу".

Всего в соревнованиях в Казахстане приняли участие порядка 300 спортсменов из 20 стран. Дальше в планах у белоруски - этап мировой серии по триатлону на стандартной дистанции в Китае. От его итогов будет зависеть рейтинг и, следовательно, участие в чемпионате мира в Испании.

Фото: телеграм-канал Минспорта Беларуси