Анна Гуськова: Свою награду посвящаю отцу, которого уже нет, маме и белорусам

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова в невероятных по накалу состязаниях выиграла серебро Олимпийских игр. Кристина Камыш наблюдала за всем непосредственно на месте событий. Первые эмоции призера Олимпийских игр, а также последние новости из стана мужской команды, которой предстоит побороться за выход в финал, в следующем материале.





Это форс-мажорная ситуация. В последний раз подобное на Олимпийских играх произошло 16 лет назад в Турине. Да и для этапов Кубка мира практика переноса квалификации тоже не характерна.

Небо над парком "Гень-Тин" прояснилось. Столбик термометра во время финалов показывал минус 20 градусов по Цельсию, ощущалось как минус 30. А снегопад прекратился.

В микс-зоне замечаем австралийку Лидию Лассилу. Чемпионка Олимпиады в Ванкувере завершила профессиональную карьеру после Игр в Пхенчхане. И в Китай бывшая спортсменка прилетела в статусе эксперта.

Со времен Олимпиады в Нагано, то есть уже 24 года кряду, белорусы неизменно возвращались с медалями. В текущем сезоне чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова уже дважды оказывалась на пьедестале почета по итогам этапов Кубка мира в финской Руке и американском Дир-Вэлли.

В первой квалификации молодая спортсменка Анна Деруго выступала третьей, Анастасия Андриянова - двадцать четвертой. Дебютантки зимних Игр заявили прыжки с третьим уровнем сложности. Девушки рассчитывали на чистое и стабильное исполнение.

Анна Деруго упала при приземлении, показав последний результат. Пробиться в финал через вторую квалификацию с набранными баллами было нереально.

Анастасия Андриянова по итогам второй попытки в квалификации вышла в финал. В решающем раунде одна из самых юных участниц олимпийского турнира выполняла двойные сальто. Белоруска завершила борьбу за награды на двенадцатой позиции.

Анна Гуськова во время отбора выходила на старт под одиннадцатым номером. Олимпийская чемпионка Пхенчхана на квалификацию заявила программу четвертого уровня сложности - бэк лэй так фул. Это один из самых высоких коэффициентов в протоколе.

Анна уверенно прошла квалификацию, уже в первой попытке оформив свой выход в финал, куда попадали 12 сильнейших спортсменок. В решающем раунде началась тактическая битва.

Белоруска была стабильна и в финальной части программы, и в суперфинал пробилась с шестым результатом. В решающей борьбе за медали, где права на ошибку уже не было, ведь лыжные акробатки исполняли всего по одному прыжку, нашей Анне пришлось выступать первой. Девушка вспомнит Пхенчхан и пойдет ва-банк.

Гуськова значительно усложнила свою программу и продемонстрировала олимпийское спокойствие. Красивые и уверенные формы, воздух и приземление судьи оценили в 107,95 балла.

Соперницам Гуськовой пришлось идти на риск, и с этим справились далеко не все. Устояла лишь опытная китаянка Ксю Ментао.

В итоге Ментао первая. Наша Анна вторая. Разница в оценках минимальная - всего 0,66 балла. Это серебро! Второе для сборной Беларуси на Олимпийских играх в Пекине.

А после была уже традиционная цветочная церемония. 15 февраля в 15:05 по белорусскому времени пройдет церемония награждения.

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