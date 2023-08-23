Анна Сола и Ирина Лещенко пропустят 1-й этап Кубка Содружества в Сочи

Как сообщил главный тренер национальной команды Беларуси по биатлону Олег Рыженков, женская сборная страны на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, который стартует 7 сентября, может быть представлена едва ли не одной биатлонисткой.

Для молодых мам Анны Сола и Ирины Лещенко высота трассы "Лаура" не подходит, так как физические кондиции девушек еще не оптимальны. Также как для Елены Кулак и Алины Зайцевой, которые пока делают первые шаги во взрослом биатлоне. А вот Дарья Кудаева выступит в Сочи наверняка. Участие Ирины Шаклеиной под вопросом.