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Анна Сола победила в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Анна Сола победила в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона

В Ханты-Мансийске завершился Кубок Международной лиги клубного биатлона - новый турнир в календаре для стреляющих лыжников, сообщает БЕЛТА.

Вторую победу в воскресенье белорусской команде принесла Анна Сола - на старт гонки преследования наша спортсменка уходила вперед с трехсекундным отставанием от россиянки Анастасии Гореевой. Белоруска довольно быстро вырвалась в лидеры, оба огневых рубежа из положения лежа Сола прошла чисто, благодаря чему в середине дистанции получила преимущество над соперницами в одну минуту. На третьей и четвертой стрельбе стоя Анна промахнулась по разу, что не помешало ей финишировать первой с еще большим отрывом от соперниц и стать обладательницей миллиона российских рублей. Занявшая второе место россиянка Елизавета Каплина проиграла нашей биатлонистке 71 секунду, третьей стала Кристина Резцова. В десятку лучших попала также и белоруска Ирина Лещенко, показавшая шестой результат.

Ранее сегодня победу в мужской гонке преследования в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона одержал белорус Антон Смольский. Накануне лидер мужской команды занял второе место в масс-старте, третьим вчера финишировал еще один белорусский биатлонист Никита Лобастов. Далее спортсменов ожидает второй этап Кубка Содружества по биатлону, который пройдет в Уфе в середине декабря.

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