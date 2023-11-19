Анна Сола победила в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Вторую победу в воскресенье белорусской команде принесла Анна Сола - на старт гонки преследования наша спортсменка уходила вперед с трехсекундным отставанием от россиянки Анастасии Гореевой. Белоруска довольно быстро вырвалась в лидеры, оба огневых рубежа из положения лежа Сола прошла чисто, благодаря чему в середине дистанции получила преимущество над соперницами в одну минуту. На третьей и четвертой стрельбе стоя Анна промахнулась по разу, что не помешало ей финишировать первой с еще большим отрывом от соперниц и стать обладательницей миллиона российских рублей. Занявшая второе место россиянка Елизавета Каплина проиграла нашей биатлонистке 71 секунду, третьей стала Кристина Резцова. В десятку лучших попала также и белоруска Ирина Лещенко, показавшая шестой результат.

