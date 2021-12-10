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Анна Сола - победитель спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене, у Антона Смольского бронза в мужском спринте

Первая высшая ступень пьедестала для белорусских биатлонистов в текущем сезоне! Анна Сола взяла золото в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Она идеально прошла оба огневых рубежа, без промахов, и в итоге никто не смог потеснить нашу спортсменку с первой позиции. Для Солы это уже третий подиум в сезоне. В шведском Эстерсунде в аналогичной гонке Анна расположилась на третьей строчке и выиграла серебро в составе женской эстафеты.

Анна Сола - победитель спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Динара Алимбекова расположилась в итоговом протоколе на 8 месте. Она допустила один промах.

У Антона Смольского бронза в мужском спринте

Открывали же программу третьего этапа мужчины. Впервые с 2016 года белорусский биатлонист поднялся на пьедестал. Бронзовую награду примерил Антон Смольский. Со снайперской точностью белорус преодолел оба огневых рубежа, а благодаря высокой скорости по дистанции сумел финишировать на третьей позиции, уступив победителю - немцу Йоханнесу Кюну 20,5 секунды. С успешным выступлением национальную команду поздравил Александр Лукашенко, отметив, что победа Анны Солы и бронзовый успех Антона Смольского - закономерный результат многолетних тренировок, упорства и целеустремленности.

Завтра в биатлоне гонка преследования.В 14:05 прямая трансляция начнется на "Беларусь 5", а в 16:05 с нетерпением ждем женскую эстафету.

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