Анна Сола - победитель спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене, у Антона Смольского бронза в мужском спринте

Первая высшая ступень пьедестала для белорусских биатлонистов в текущем сезоне! Анна Сола взяла золото в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Она идеально прошла оба огневых рубежа, без промахов, и в итоге никто не смог потеснить нашу спортсменку с первой позиции. Для Солы это уже третий подиум в сезоне. В шведском Эстерсунде в аналогичной гонке Анна расположилась на третьей строчке и выиграла серебро в составе женской эстафеты.