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Анна Сола стала второй в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона

В Ханты-Мансийске сегодня прошли первые гонки в истории Международной лиги клубного биатлона. На пьедестал поднимались три спортсмена из Беларуси. Антон Смольский завоевал серебро, а Никита Лобастов стал третьим у мужчин.

О том, как сложилась женская гонка, рассказал кореспондент АТН Александр Якубовский (см. видео).

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