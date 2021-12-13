Анна Сола: Успех белорусских биатлонистов на 3-м этапе Кубка мира в Австрии не случайный

Анна Сола поднялась на вторую ступень пьедестала, завоевав серебряную медаль! Успех белорусских биатланистов на 3-м этапе Кубка мира в Австрии не случайный. Те наши спортсмены, которые еще не добились победы, обязательно в сезоне о себе заявят. Об этом эксклюзивно Агентству теленовостей рассказала победительница и серебряный призер этапа в Хохфильцене Анна Сола, которая провела лучший спортивный уик-энд в карьере. Динара Алимбекова также выступила предельно качественно и вновь не выпала за пределы топ-10 ни в одной личной гонке сезона. Национальная сборная проводит длительный переезд во Францию, где состоится 4-й этап Кубка мира.



В общем зачете Кубка мира Сола занимает вторую позицию, а Алимбекова - третью. В Кубке наций белорусские девушки идут пятыми. Мужчины в Кубке наций - высокие - шестые, как и в эстафете накануне. Антон Смольский в Кубке мира 11-й!